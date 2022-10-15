Агрессивного алабая два часа ловили акмолинские полицейские

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Жительница Целиноградского района пожаловалась на огромного пса, который набросился на её сына, когда тот возвращался из школы домой. Бродячая собака обосновалась во дворе частного дома и терроризировала сельчан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Прибывшие на место происшествия участковые Нурболат Мукамедия и Замирбек Сейтанов пытались применить разные способы и безопасные подручные средства, чтобы обезвредить алабая. В течение двух часов собака кидалась на сотрудников полиции, не подпуская к себе. Однако стражам порядка удалось поймать пса, не применяя оружие и специальные средства", — рассказали в ведомстве.

Полицейские отвезли животное в один из приютов.