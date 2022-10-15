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  • Агрессивного алабая два часа ловили акмолинские полицейские
kartinkin.net Сегодня, 11:26
32
Фото: kartinkin.net

Агрессивного алабая два часа ловили акмолинские полицейские

Жительница Целиноградского района пожаловалась на огромного пса, который набросился на её сына, когда тот возвращался из школы домой. Бродячая собака обосновалась во дворе частного дома и терроризировала сельчан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Прибывшие на место происшествия участковые Нурболат Мукамедия и Замирбек Сейтанов пытались применить разные способы и безопасные подручные средства, чтобы обезвредить алабая.   В течение двух часов собака кидалась на сотрудников полиции, не подпуская к себе. Однако стражам порядка удалось поймать пса, не применяя оружие и специальные средства", — рассказали в ведомстве.

Полицейские отвезли животное в один из приютов.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция #собака
Сегодня, 11:26
32
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