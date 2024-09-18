Агрессивная женщина устроила погром на вокзале в Астане
Сегодня, 07:36
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Сегодня, 07:36Сегодня, 07:36
114Фото: baigenews.kz
В Астане на железнодорожном вокзале "Нурлы Жол" женщина устроила погром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Vkurse_astana".
На видео женщина скидывает весь товар торговой точки на пол. Затем, вдруг, начала лаять на сотрудников заведения и покинула место происшествия вместе с другой женщиной.
"По данному факту проводится проверка. В настоящее время личность женщины установлена. Ее действиям будет дана правовая оценка", – сообщили ДП на транспорте.