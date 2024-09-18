Агрессивная женщина устроила погром на вокзале в Астане

В Астане на железнодорожном вокзале "Нурлы Жол" женщина устроила погром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Vkurse_astana".

На видео женщина скидывает весь товар торговой точки на пол. Затем, вдруг, начала лаять на сотрудников заведения и покинула место происшествия вместе с другой женщиной.