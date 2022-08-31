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  • Агрессивная лиса отобрала еду у отдыхающих в парке в Шымкенте
otyrar.kz Сегодня, 16:43
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Фото: otyrar.kz

Агрессивная лиса отобрала еду у отдыхающих в парке в Шымкенте

Лиса напугала подростков, отдыхавших в парке в Шымкенте. Животное абсолютно не боялось людей и даже отобрало у них еду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Хищницу заметили на площади Байдибек би 28 августа.

"Мы с друзьями устроили пикник. Откуда не возьмись появилась лиса. Забрала кукурузу нашу, отошла на расстояние двух-трех метров. Мы, конечно, испугались и поспешили уйти,  мало ли", - рассказал очевидец.

Как лиса оказалась в городе, неизвестно.

 

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#дикие животные #Шымкент #происшествия #парк
Сегодня, 16:43
201
Журналист

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