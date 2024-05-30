Агрессивная автоледи напала на полицейского в Алматинской области и представила себя жертвой произвола

Женщина напала на патрульного, снявшего номер с её неправильно припаркованного автомобиля в Алматинской области, а после назвала себя жертвой "полицейского произвола", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в Талгарском районе.

Во время патрулирования инспектор заметил Toyota Camry, припаркованную не по правилам. Не обнаружив владельца, патрульный изъял госномер.

Когда полицейский оформлял протокол на другого правонарушителя, к нему подошла хозяйка Toyota Camry.

"Автоледи, пытаясь избежать наказания, оказывала давление на стража правопорядка, накинулась на него, оскорбляла и выражалась нецензурной бранью", - отметили в полиции.

Оформив на владелицу авто протокол, патрульный вернул ей номерной знак. Однако, удрученная сложившейся ситуацией, автоледи начала снимать видео, представляясь жертвой "полицейского произвола".

Хозяйка иномарки помимо нарушения ПДД привлекается к ответственности за оскорбление представителя власти.

Собранный материал направлен в суд для принятия окончательного решения.