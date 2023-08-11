Аграриям компенсируют убытки от засухи – Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в Жамбылской области провёл встречу с местными аграриями, проинспектировал ход строительных работ на водоканале "Сенкибай" и ознакомился с мерами по повышению эффективности использования воды в вегетационный период, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи с руководителями региональных сельхозформирований поднимались вопросы субсидирования, приобретения сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, обеспечения поливной водой и ряд других. В частности, прозвучал вопрос о компенсации потерь урожая, понесённых из-за засухи.

Премьер-министр отметил, что прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счёт объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва правительства.

"По плану до конца сентября будут полностью произведены все расчёты и выделены соответствующие средства. Также мы ускоряем вопрос выделения средств из республиканского бюджета на субсидии и их своевременной выплаты. Эта работа находится на контроле главы государства", — сказал Алихан Смаилов.

Ещё один вопрос касался восстановления гидропоста "Жасоркен", который позволит точно распределять и вести учёт воды. Премьер-министр сообщил, что уже дано поручение выделить 450 млн тенге из резерва правительства на проведение соответствующих работ.

"Эту работу нужно начать уже в текущем году", — подчеркнул он.

Отвечая ещё на один вопрос, Алихан Смаилов отметил, что рассматривается возможность увеличения доли возмещения затрат аграриев на бурение скважин с текущих 50 проентов до 80 процентов.

В целом площадь орошаемых земель в регионе составляет 181,8 тысячи гектарова, при этом до 2025 года планируется ввести в оборот еще 54,9 тысячи гектаров за счёт ремонта инфраструктурных объектов и строительства 14 новых водохранилищ.

В целях рационального использования воды на 54,3 тысячи гектаров земли уже внедрены водосберегающие технологии, до конца года эту цифру планируется довести до 57 тысяч гектаров.

Аким области Нуржан Нуржигитов сообщил, что акцент делается на эффективное использование подземных вод, бурение скважин и реализацию других мер по водосбережению.

Для стимулирования аграриев к применению влагосберегающих технологий осуществляется господдержка в виде инвестиционного субсидирования. Оно предусматривает возмещение 50 процентов затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведение всей необходимой инфраструктуры. За несколько лет 385 хозяйствам оказана поддержка на пять миллиардов тенге.

Параллельно с этим ведётся проработка проектов по реконструкции и строительству оросительных каналов, дренажных систем и других сооружений на общей площади 53,9 тысячи гектаров. В частности, канал "Сенкибай" протяженностью 21,8 километра обеспечит водой четыре тысячи гектаров поливных земель.

Премьер-министру РК также доложили о ходе реализации проекта "Ауыл аманаты". Разработанный при поддержке главы государства, он стартовал в Жамбылской области в 2019 году и доказал свою экономическую и социальную эффективность. В целом с 2019 по 2023 годы на его реализацию в регионе выделено 42,3 миллиарда тенге. В результате около 11 тысяч жамбылцев из 50 сельских округов открыли свое дело.