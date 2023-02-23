Аграрии не могут получить субсидии из-за проблем в системе gosagro.kz - сенатор

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Из-за технических сбоев информационной системы, аграрии не могут подать заявки на субсидии. О проблемах сельхозтоваропроизводителей в своём депутатском запросе рассказал сенатор Евгений Больгерт, передает BaigeNews.kz.

Депутат напомнил о том, что с 1 января этого года подача заявок на субсидии для аграриев осуществляется через новую информационную систему gosagro.kz. Но сейчас аграрии не могут подать свои заявки из-за того, что система работает не корректно и просто не принимает их заявки.

"Жалобы сельхозтоваропроизводителей связаны с некорректной работой и техническими сбоями новой информсистемы, что делает невозможным подачу заявок на получение субсидий по ряду направлений. Так, к примеру, система просто не принимает весь пакет требуемых документов для получения субсидий. При подаче заявки на субсидию для приобретения дождевальной машины, стоимость которой составляет чуть более 30 млн. тенге, новая система gosagro.kz начисляет сумму в 46 миллиардов тенге. И тут же служба поддержки даёт ответ, что такие некорректные заявки будут отклоняться. Обещают исправить ошибки, но изменений нет. Справиться с ошибками системы не могут ни сами крестьяне, ни их бухгалтера. Колл-центр МСХ РК корректные ответы не даёт, а порой попросту занимается "футболом", - отметил сенатор.

Он выразил обеспокоенность тем, что это происходит именно во время подготовки к весенне-полевым работам, когда крестьянам нужны средства на горюче-смазочные материалы, удобрения, запчасти.