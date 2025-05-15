В Алматинской области стартовал прием заявок на участие в программе льготного кредитования "Кең дала 2", направленной на поддержку аграриев в рамках проведения весенне-полевых и уборочных работ, передаёт BaigeNews.kz. Оператором программы в регионе выступает АО "Социально-предпринимательская корпорация "Қонаев". Основная цель инициативы - предоставление доступного финансирования для пополнения оборотных средств сельхозпроизводителей, что позволит своевременно провести посевную кампанию и обеспечить сбор урожая.

Программа предусматривает выдачу займов сроком до 18 месяцев под льготную ставку 5% годовых. Размер кредита рассчитывается индивидуально, исходя из нормативов затрат на гектар посевной площади. В качестве обеспечения по займу может выступать недвижимое имущество либо гарантия Фонда развития предпринимательства "Даму" в размере до 85% от суммы кредита.

Погашение долга осуществляется в два этапа: 50% от основного долга - до 1 декабря года проведения сельхозработ, оставшаяся часть — до 20 февраля следующего года. Также предусмотрена возможность досрочного частичного или полного погашения. Проценты могут выплачиваться одновременно с основным долгом либо по индивидуальному графику, утвержденному кредитным комитетом.

К участию в программе допускаются заемщики, имеющие не менее трех лет опыта работы в аграрной сфере, посевные площади (в собственности, аренде или совместном пользовании), положительный финансовый результат по последней отчетности и отсутствие просроченной задолженности свыше 180 дней за последние два года. Обязательным условием является обеспечение займа на 100% и освоение всех средств до 1 августа текущего года.

Программа "Кең дала 2" реализуется в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса и направлена на укрепление финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, повышение урожайности и обеспечение продовольственной безопасности региона.