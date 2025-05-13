На заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов отчитался о ходе поставок дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям в рамках весенне-полевых работ. По состоянию на конец апреля отгружено лишь 215 тысяч тонн дизеля – это 54% от утвержденного объема в 400,9 тысяч тонн, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

График поставок был согласован Минэнерго и Минсельхозом 30 января. Он предусматривает поставку дизтоплива с 1 февраля по 30 июня. Однако фактические отгрузки отстают от плана: если в феврале и марте удалось достичь 89% и 94,3% исполнения соответственно, то в апреле – только 84%. На май пока поставлено лишь 3,3 тысяч тонн из запланированных 124,9, что составляет всего 2,6%.

Цена дизеля для аграриев зафиксирована на уровне 254 тенге за литр с НДС. Это примерно на 20% дешевле рыночной.

"Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива для СХТП, приняты меры: получены отдельные ПИН-коды, окраска дизтоплива в желтый (АНПЗ), синий (ШНПЗ) и красный (ПНХЗ) цвета, создание отдельного виртуального склада для дизельного топлива электронной системе счет-фактур", - сказал министр.

Аккенженов подчеркнул, что для своевременного обеспечения сельхозработ необходимо ускорить оплату за дизтопливо: деньги должны поступать в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.