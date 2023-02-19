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Агитгруппа партии "Ак жол" во главе с Перуашевым посетила Карагандинскую область
Демократическая партия "Ак жол" начала свою агиткампанию со встреч с предпринимателями области Улытау и посещения мавзолея Жошы Хана — легендарного предшественника Казахского ханства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
Сегодня агитгруппа "Ак жола" во главе с лидером демпартии, его коллегами — Казыбеком Иса и Бериком Дюсебиновым, а также руководителем местного филиала ДПК Ермеком Абильдиным, прибыла в соседнюю Карагандинскую область, где провела встречи с предпринимателями и общественностью региона.
"Особенность Карагандинской области в том, что помимо крупного бизнеса здесь развит малый и средний бизнес. К сожалению, до сих пор получалось так, что крупные иностранные недропользователи, работающие здесь, игнорировали интересы местных предпринимателей. Более того, годами не выплачивали за поставленную продукцию и выполненную работу. Мы эту проблему неоднократно поднимали в Мажилисе в своих депутатских запросах. В частности, такие сигналы поступали в "Ак жол" от бизнеса из Темиртау. В рамках прошлогодней реформы Конституции, инициированной Главой государства, очень важной новеллой стала норма, что "Земля и недра принадлежат народу". Нужно перестроить отношения с крупными иностранными недропользователями в соответствии с этой нормой. Получаемая ими прибыль не должна просто выводиться зарубеж, инвесторы должны задействовать местных предпринимателей из числа казахстанских компаний", — сказал Азат Перуашев.
Также агитгруппа демпартии "Ак жол" презентовала политическую программу партии. Большую поддержку предпринимателей вызвали пункты касательно поддержки МСБ - такие как введение запрета на признание сделок недействительными по решению налоговых органов, замена налоговой отчётности малого бизнеса на патенты, отказ от СНТ и маркировки товаров и дррцгие.
Выступившие на встрече местные бизнесмены высказались о необходимости либерализации экономики, перехода на путь честной конкуренции, ухода от монополий и ограничения вмешательства государства в бизнес.
Около двадцати темиртауских предприятий заявили о продолжающейся практике "Арселор Миттал" по давлению на местных поставщиков, нарушению их законных прав, многомесячным задержкам оплаты за выполненные контракты.
Вечером агитгруппа провела встречу с аксакалами и посетила показ документального фильма о лидере Республики Алаш Алихане Бокейхане.
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