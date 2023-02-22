Агитация в регионах: чем кандидаты в депутаты удивляют избирателей

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Представители партий разъехались по областям Казахстана, чтобы убедить граждан проголосовать за них на предстоящих выборах депутатов мажилиса и маслихатов, передаёт BaigeNews.kz.

Координатор Атырауского регионального штаба партии "Байтақ" и кандидат в депутаты мажилиса Марал Кошенов встретились в Атырау с коллективом ТОО "West DALA" - предприятия по сбору, транспортировке и переработке отходов.

Сотрудникам товарищества разъяснили важность предстоящей кампании и предвыборную программу партии. Подняты острые вопросы региона, проработаны пути их решения.

Атырауская область - один из самых неблагополучных в плане экологии регионов страны. Из-за увеличения количества транспортных средств уровень загрязнения воздуха также высок. В регионе из года в год усложняется и проблема засухи.

Кандидат Кошенов разъяснил собравшимся цели партии и внёс предложения со стороны коллектива в план дальнейших действий.

Генеральный директор ТОО "West DALA" Кайрат Салахаденов также получил ответы на свои вопросы о снижения уровня воды в Каспийском море.

По партийному списку от области зарегистрирован один кандидат в депутаты мажилиса. На выборах в маслихаты будут конкурировать 15 кандидатов.

Кандидаты от ОСДП по партийному списку Максут Насибулов и по одномандатному округу Валерий Смоквин провели встречу с избирателями в Акмолинской области и обсудили с ними проблемы в системе здравоохранения.

Представители ОСДП выступили за повышение качества медицинского обслуживания граждан, пересмотр системы ОСМС, расширение перечня медицинских услуг, предоставляемых гражданам на бесплатной основе.

В рамках предвыборного турне руководители и члены партии Respublica приехали в Конаев. Здесь состоялась встреча с населением, во время которой представители объединения ответили на прямые вопросы людей о том, какие перемены планирует партия для улучшения жизни обычных граждан.

В мероприятии приняли участие сопредседатель партии Respublica Сырымбек Тау, кандидаты в депутаты мажилиса Динара Шукижанова, Руслан Берденов, Бейбит Алибеков, Кырмызы Жандосова, Динара Наумова, Екатерина Смолякова, Олжас Болатбекұлы и Бахытбек Хамит. Общественников поддержал солист группы Orda Дастан Оразбеков.

Кандидаты в мажилисмены от партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов, Серик Егизбаев, Даурен Рахимбек, Сахай Алибек, Жандос Турсынгалиев встретились с трудовым коллективом АО "Май" в в Восточно-Казахстанской области.

"Май" - один из первых в стране и крупнейших заводов по производству подсолнечного масла на территории Средней Азии.

На встрече кандидаты рассказали, что инициируют в мажилисе принятие Конституционного закона "О продовольственной безопасности", который даст прочные гарантии безусловной государственной поддержки аграриев и отечественных производителей продуктов питания.

Для защиты отечественного бизнеса от давления импорта партийцы планируют внести новую таможенно-тарифную политику. Через квазигосударственный сектор добиться создания системы сбыта и гарантированных закупок сельхозпродукции.

Представители Народной партии Казахстана (НПК) провели предвыборную агитационную работу в Астане, Алматы, Абайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жетысуской, Западно-Казахстанской областях. Члены штаба представили программу партии.

Председатель партии Ермухамет Ертысбаев отправился в Карагандинскую область.

Он встретился с коллективом "СПИД-центра". Темами для обсуждений стали проблемы ОСМС, внедрение бесплатной медицины и повышение статуса медицинских работников.

В Сарани председатель НПК провёл встречи с работниками шахты Саранская и сотрудниками ТОО "QazTehna". Участники обсудили недоработки действующего Трудового Кодекса и вопросы защиты прав наёмных работников. Ермухамет Ертысбаев отметил, что предлагаемая НПК реальная законодательная поддержка и сильные, независимые профсоюзы помогут восстановить социальную справедливость и вернут популярность рабочим профессиям.

Финалом поездки стала встреча с жителями сельских округов Абайского района. Здесь обсуждались вопросы возрождения села, решение проблем водоснабжения и водоотведения, ремонт коммунальной и дорожной инфраструктуры и другие инициативы, предлагаемые в рамках предвыборной программы НПК.

Республиканский предвыборный штаб AMANAT посетили представители средств массовой информации. Исполнительный секретарь партии ознакомил их с деятельностью центров агитации и координации кандидатов, общественной приёмной, медиа-штабом, коворкинг-зоной, а также штабом молодёжного сектора.

Предвыборный штаб партии организован по принципу open space и работает 24/7. По сути, он – многофункциональный центр управления электоральной кампанией. Каждый блок совместно и оперативно принимает решения. Фронт-офисы есть в каждом регионе.

По итогам встречи провели брифинг, в ходе которого исполнительный секретарь AMANAT Елнур Бейсенбаев ответил интересующие журналистов вопросы.