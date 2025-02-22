Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-" с прогнозом "стабильный", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Агентство отметило положительное влияние роста ненефтяного сектора в ВВП, устойчивые финансовые показатели, значительные внешние резервы и умеренный внешний долг.

По прогнозам, увеличение добычи нефти и государственные расходы на развитие и диверсификацию экономики, а также на социальное обеспечение, помогут росту экономики до 4,9% в 2025 году и 3,4% в 2026 году.

S&P считает, что меры Национального Банка по снижению инфляции и уменьшению участия в поддержке экономики способствуют повышению эффективности денежно-кредитной политики.

Аналитики прогнозируют снижение инфляции до 8,6% к концу 2024 года и стабилизацию уровня долларизации депозитов и курса тенге.

Эксперты отмечают, что кредитный рейтинг страны может повыситься, если реформы по ускорению роста ненефтяного сектора и улучшению фискальных мер будут успешно реализованы.