Мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учётом дальней перспективы. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz.

"Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учётом дальней перспективы. Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперёд. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер", - сказал Глава государства.

Он отметил, что "с учётом исключительной важности данной задачи принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при Президенте".