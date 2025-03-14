  • 14 Марта, 18:41
  • BAIGENEWS

Агентство по ядерной энергетике создадут в Казахстане

Президент считает необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции.

Сегодня, 17:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
109
Фото: pxhere.com

Мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учётом дальней перспективы. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz.

"Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учётом дальней перспективы. Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперёд. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер", - сказал Глава государства.

Он отметил, что "с учётом исключительной важности данной задачи принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при Президенте".

"Нам предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии", - заключил Токаев.

Самое читаемое

Наверх