Афёра по регистрации автомашин разоблачена в Кокшетау

Многомиллионная афёра по регистрации грузовиков разоблачена в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

Согласно приговору суда, 36-летний Б., сотрудник автоЦОНа Кокшетау, признан виновным в причинении крупного ущерба государству по сговору. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались предприниматель П. из Кокшетау и 51-летний бизнесмен И. из Алматинской области. По версии следствия, И. вступил в сговор с П., который познакомил его с Б.

Вследствие их действий в Кокшетау было незаконно зарегистрировано 68 грузовых автомашин. Как оказалось, в автоЦОН предоставлялись поддельные платёжные поручения об уплате сбора по другой категории, низкой стоимости сбора за регистрацию машин.

Кроме того, они регистрировали автовладельцев в Кокшетау, чтобы не вызывать подозрений. В результате незаконной первичной регистрации указанных 68 машин сумма недопоступления в бюджет составила 448 млн тенге. Осужденные должны солидарно возместить ущерб.

Суд Кокшетау признал их виновными и приговорил И. к пяти годам, а П. к трём годам лишения свободы в колонии средней безопасности.