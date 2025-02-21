В Талдыкоргане поставлена точка в громком деле о некачественных курсах по заработку на госзакупках. Суд вынес решение в пользу пострадавших потребителей, которые так и не получили обещанного "быстрого заработка", а лишь потеряли крупные суммы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

Сначала на некачественное обучение пожаловалась Жулдыз Идрисова. Она обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу. Специалисты госструктуры опубликовали информацию в соцсетях и получили жалобы ещё от восьми пострадавших.

Разбирательство показало, что коуч-предприниматель не заключал официальных договоров, а при оплате не выдавал фискальные чеки, что является нарушением налогового законодательства. Обещанные месячные курсы заменялись 3-4 занятиями, после чего тренер, ссылаясь на свои "обстоятельства", прекращал обучение, что прямо нарушает статью 13 Закона РК "О защите прав потребителей". В итоге люди оставались и без знаний, и без денег. Среди слушателей некоторые даже брали кредиты, надеясь быстро их вернуть за счёт "выгодных тендеров".

"Сотрудники департамента оказали правовую помощь потребителям в составлении досудебной претензии в адрес предпринимателя. В течение 10 календарных дней она должна была дать ответ. Не отреагировав на претензии потребителей, субъект предпринимательства нарушила закон. Со стороны департамента была открыта внеплановая проверка в отношении ИП", - отметил руководитель департамента Айдос Дауешев.

Во время проверки число пострадавших от некачественной услуги увеличилось до 18 человек, а география расширилась – кроме жителей области Жетысу, заявления написали потребители из Алматинской, Костанайской областей и Астаны. Общая сумма ущерба возросла до 6 593 000 тенге.

Со стороны департамента направлено исковое заявление в отношении законных интересов более десяти потребителей по одному и тому же вопросу в суд Талдыкоргана.



Во время судебного процесса коуч-предприниматель вернул часть денег пострадавшим: трём потребителям в полном размере - по 850 000 тенге, и частично двум другим потребителям в размере 450 000 тенге каждому. Однако суд принял решение удовлетворить требования в полном объёме.

В ходе слушаний всплыл ещё один эпизод: коуч-тренер ранее выиграл тендер на ремонт в одной из городских школ, но не рассчитался со строителями. После поднявшегося шума в соцсетях он срочно погасил свои долги.

В Комитете по защите прав потребителей МТИ РК отметили, что только за 2024 год на услуги в сфере образования образования поступило 877 обращений. В основном люди жаловались на некачественные курсы, низкую подготовку преподавателей, отказ в возврате денег за курсы обучения.