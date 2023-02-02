АФМ завершил расследование в отношении монополиста по перевозке грузов из Китая в Казахстан

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АФМ завершли расследование в отношении единственного оператора по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики ТОО "Eurotransit Nur Zholy". Как выяснили следователи, пользуясь монополией, компания завышала стоимость своих услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

"В частности, порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью три километра) компания установила незаконно. В результате, доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 миллиарда тенге", — говорится в сообщении.

Как сообщили в агентстве, руководство ТОО признало свою вину. И предоставила ходатайство о передаче в доход государства активов компании, земельного участка, площадью 3,6 гектара, с находящимся на нём транспортно-логистическим комплексом, стоимостью более 5,3 миллиарда тенге.