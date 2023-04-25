АФМ выявило превышение надбавки на яйца в Карагандинской области

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В ходе мониторинга ценообразования на социально-значимые продовольственные товары Департаментом АФМ по Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО "Агрофирма Курма", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установлено, что в цепочке ценообразования имеет место завышение цены путем участия непродуктивного посредника. В результате совместной работы Департамента и акимата области, к административной ответственности за превышение торговой надбавки привлечен посредник ИП "Носиков", - говорится в сообщении.

В результате производителем ТОО "Агрофирма Курма" снижена цена реализации на пищевое яйцо с 470 тенге до 430 тенге за десяток или на 9,5 процентов.