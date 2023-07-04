АФМ расследует 21 дело о хищении в сфере спорта на 270 миллионов тенге

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании дел по хищению бюджетных средств, выделенных для развития сферы физической культуры и спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве сообщили, что только за шесть месяцев 2023 года в производстве Агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 миллиона тенге.

"Отметим, что в период с 2019 по 2023 годы по сведениям из открытых источников на развитие спорта было выделено около 300 миллиардов тенге. Агентством будет проведён анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений. В результате работы планируется выявить причины, создающие условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта и выработка предложений по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона", — говорится в сообщении.

Ранее в АФМ сообщили, что проверят расходы в один миллиард тенге на проведение турнира "Қазақстан барысы" в Алматы. Уточнялось, что следственные действия уже проводятся, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.