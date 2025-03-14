В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) обратили внимание граждан на новые способы мошенничества. Злоумышленники распространяют поддельные уведомления якобы о проведении проверки в отношении определённых лиц, призывая работодателей предоставить документы и сотрудничать, передаёт BaigeNews.kz.

Для повышения доверия, такие сообщения составляются на фальшивых бланках с логотипом АФМ и поддельной печатью Комитета национальной безопасности (КНБ). После этого мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками АФМ, с целью выманить информацию о банковских счетах.

Агентство по финансовому мониторингу заявляет, что оно не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не обзванивает физических лиц.

Чтобы проверить достоверность информации, гражданам следует обратиться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.