АФМ получит доступ к криминальным активам крупнейшей в мире криптобиржи Binance

Фото: пресс-службы АФМ

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с крупнейшей в мире криптобиржей Binance, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.

Основной целью подписания меморандума стало сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов, добытых или полученных преступных путём, а также предназначенных для легализации (отмыванию) доходов и финансирования терроризма.

Подписание меморандума состоялось в рамках реализации глобальной программы обучения представителей регуляторов и правоохранительных органов по всему миру. Основной целью программы является развитие сотрудничества экосистемы с местными и международными властями в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями.

Для подписания документа в столицу прибыли Глобальный руководитель отдела разведки расследований Тигран Гамбарян, Глобальный руководитель по санкциям Чагри Пойраз и Директор по связям с госорганами в странах СНГ Ольга Гончарова, а также региональный директор Binance Рауан Сагидулла.

По данным агентства, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о крипто-активах. Отметим, что соглашение позволит наладить процедуру по блокировке (замораживанию), аресту и конфискации криминальных крипто-активов в доход Казахстана.

В соглашении стороны выразили обоюдную заинтересованность в безопасном развитии рынков виртуальных активов в стране и создании долгосрочной и устойчивой платформы для взаимодействия.

Наряду с этим документ предусматривает проведение семинаров и обучение сотрудников заинтересованных государственных органов по работе с криптовалютой. Программа обучения правоохранительных органов Binance уже была проведена во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае и Израиле.

Напомним, мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance зарекомендовала себя как надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности.