АФМ объявило вознаграждение за информацию о местонахождении рейдеров

Фото: пресс-службы АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск организатора ОПГ и его доверенных лиц, занимавшихся рейдерскими захватами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Суд заочно санкционировал их содержание под стражей.

Как сообщили в ведомстве, деятельность группы лиц, которая длительное время промышляла рейдерскими захватами, пресечена. В рамках досудебного расследования пять участников организованной преступной группы арестованы, организатор - Коспаев Елдос, а также его доверенные лица - Имашев Ерлан и Шалин Руслан - объявлены в розыск.

"Дополнительно установлены другие соучастники преступлений – Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей. Указанные лица также объявлены в розыск. В случае если вам стало известно о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам доверия АФМ. За предоставление информации предусмотрено денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении.

Иная информация по делу на основании статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

Напомним, о задержании членов группировки в АФМ сообщили в июле. Тогда по одному из эпизодов в порядке статьи 128 УПК были задержаны и водворены в ИВС четыре её участника.