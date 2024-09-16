АФМ объявило в розыск казахстанца

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск Руслана Омарова 1986 года рождения, уроженца города Алга Актюбинской области, передаёт BaigeNews.

"Указанный гражданин подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. За период с 2011 года по 2013 года Омаров Р.У. действуя от имени ТОО "Sunkar Logistics" в качестве директора выписал фиктивные бухгалтерские документы для контрагентов на сумму более 4 млрд. тенге. Согласно заключения органов государственных доходов, предполагаемая сумма "ущерба, нанесенного государству" в виде неуплаченных налогов превышает 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.