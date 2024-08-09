Казахстанца объявили в розыск за неуплату налогов и отмывание денег

В Агентстве по финмониторингу объявили вознаграждение за достоверные сведения о местонахождении казахстанца, в отношении которого ведется расследование, передаёт BaigeNews.

"Разыскивается гражданин РК Бойко Михаил Адамович 25.06.1963 года рождения, за совершение преступлений по ст.ст.245 ч.3 (уклонение от уплаты налогов), 218 ч.3 (легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем) УК РК", - говорится в сообщении.

К слову, Бойко М.А. причинил ущерб государству в виде неуплаты корпоративного подоходного налога с предприятий экспортеров рыбной продукции на общую сумму более 400 млн тенге.

АФМ просит, если кому-то стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, сообщить в департамент экономических расследований (ДЭР) по Алматы по телефонам:

+7-701-218-05-23;

+7-701-121-47-65 – по розыску лиц;

+7-7272 - 79-29-56 – дежурная часть.