АФМ направило в суд материалы по фактам подтопления домов в области Ұлытау
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Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды" окончены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Расследованием установлено, что при строительстве допущены существенные нарушения строительных норм, а также отклонения от проектной документации, что уменьшило заявленную проектировщиком пропускную способность объема воды.
Руководитель Управления природных ресурсов области подписал акты выполненных работ, которые фактически не проводились. Технический и авторский надзор, не выезжая на объект строительства, также подписали акты выполненных работ.
"Указанные преступные действия должностных лиц привели к подтоплению 10 частных домов при чрезвычайной паводковой ситуации весной текущего года. На момент паводков было эвакуировано 108 человек из 24 частных домов п. Жезды области Ұлытау, из них 56 детей.
Материалы дел направлены в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", ― говорится в сообщении АФМ.
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