АФМ направило в суд материалы по фактам подтопления домов в области Ұлытау

Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды" окончены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследованием установлено, что при строительстве допущены существенные нарушения строительных норм, а также отклонения от проектной документации, что уменьшило заявленную проектировщиком пропускную способность объема воды.

Руководитель Управления природных ресурсов области подписал акты выполненных работ, которые фактически не проводились. Технический и авторский надзор, не выезжая на объект строительства, также подписали акты выполненных работ.