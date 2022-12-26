АФМ направило в суд дело Боранбаева и его подельников

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Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя Правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Их обвиняют в хищении 14,5 миллиарда тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путём.

23 декабря 2022 года Генеральная прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения.

"Причинённый национальной компании ущерб возмещён в полном объёме путём перечисления на счёта АО "Qazaq Gaz". В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средств обвиняемых на сумму 38 миллиардов тенге, 15 объектов недвижимости, три автотранспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении Кайрата Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путём досудебное расследование продолжается.

Дополнительная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.