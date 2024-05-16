АФМ И НПП договорились о сотрудничестве в сфере защиты бизнеса

Состоялась встреча Председателя АФМ с представителями НПП "Атамекен" и Уполномоченным по защите прав предпринимателей, в ходе которого подписано трёхстороннее Соглашения о взаимном сотрудничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство ведет системную работу по защите добросовестного бизнеса.

На сегодня исключена повальная регистрация уголовных дел, ее доля по сравнению с прошлым годом снижена на 40%. Обеспечена полная видеофиксация следственных действий. Более 80% дел регистрируются в электронном формате.

"Внедрили алгоритм согласования вызовов предпринимателей по уголовным делам. В результате количество вызовов предпринимателей в качестве свидетелей снизилось на 40%", - заявил Дмитрий Малахов.

В свою очередь, Председатель НПП "Атамекен" Раимбек Баталов выразил благодарность за позицию в деле защиты бизнеса, поскольку вовлечение в уголовный процесс чревато для предпринимателей колоссальными временными и материальными затратами.

Баталов подчеркнул, что позиция АФМ по дальнейшей декриминализации экономических преступлений и усилению защиты прав предпринимателей, в т.ч. поддержанные Агентством предложения НПП при разработке законопроекта, позволят сохранить баланс интересов государства и бизнеса, не способствуя росту теневой экономики.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров отметил, что общей целью всех сторон является защита предпринимательства. Он подчеркнул, что презентованные в ходе встречи подходы в работе АФМ являются важным звеном в борьбе с теневой экономикой.

Дмитрий Малахов поручил руководителям территориальных департаментов АФМ обеспечить качественное исполнение Указа Главы государства "О мерах по либерализации экономики".

В частности, не допускать нарушения прав и интересов предпринимателей при проведении следственных действий, регистрировать уголовные дела до вступления в силу решения госоргана или суда при процедуре обжалования, а также при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов.

В завершение встречи стороны подписали трехстороннее Соглашение о взаимном сотрудничестве, направленное на защиту прав предпринимателей и ограждение субъектов бизнеса от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования.

Документ направлен на совершенствование совместных и согласованных действий по формированию институциональной основы для роста и дальнейшего развития предпринимательства в стране.