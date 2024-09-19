Афганские закупщики недовольны ценой на казахстанские муку и зерно

Афганские покупатели не довольны ценой на казахстанские муку и зерно. По их словам, поставки продукции из РК снижаются. Все больше импорта приходится на Россию и Узбекистан. Местным экспертам есть что возразить закупщикам. Они считают стоимость произведённого в РК продукта обоснованной благодаря его качеству. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил со специалистами.

Бизнесмены из Афганистана сетуют на то, что мельницы в Узбекистане перерабатывают казахстанское зерно, но отпускают муку по цене ниже, чем в РК.

Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган отмечает, что недовольство покупателей является обычной ситуацией на рынке.

"Это нормальная практика, когда покупатели считают продукт дорогим. Абсолютно рабочий момент. Если бы их (покупателей из Афганистана - Прим.ред.) цена не устраивала, они бы вообще не покупали. Но они же покупают, торгуются", - сказал эксперт.

Он отметил, что Афганистан может закупать муку из России. Цена на зерно у соседа значительно дешевле.

"Если на российское зерно есть экспортная пошлина, то на муку её нет. В 2022 и 2023 годах Россия поставила в Афганистан 110 тысяч тонн муки. А в 2023-2024-м - 235 тысяч тонн", - сказал эксперт.

Официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов добавил, что среди поставщиков муки и зерна в Афганистан действительно есть Узбекистан. В соседней стране производят муку из казахстанского зерна, добавляя своё. Качество продукта, по его мнению, в итоге становится хуже.

"Узбекское зерно в чистом виде не годится для производства муки. Всегда будет разница между казахстанской и узбекской мукой. Даже если узбеки будут уверять, что она произведена с казахстанского зерна. У наших мукомолов есть возможность закупать зерно напрямую у производителей. Они могут выбирать. У узбекских мукомолов выбор существенно ниже. При этом они в любом случае покупают зерно у наших экспортёров, которые, естественно, к цене фермера добавляют дополнительную маржу. Внутренние перевозки зерна с севера на юг у нас обходятся дешевле, чем перевозки того же зерна чуть дальше - в Ташкент", - говорит эксперт.

Он отметил, что у Узбекистана преимущество в том, что у них дешевле электроэнергия, рабочая сила. У соседа также есть льготы для переработчиков в части налоговой политики государства, кредитования.

"Есть разница в том, что они отгружают зерно по своей территории по внутреннему тарифу, а мы по транзитному. Разница – 20-25 долларов. Такая же разница образуется, когда узбекские мельницы покупают зерно в Казахстане. По сути, мы находимся в одинаковых условиях. Единственное – узбеки имеют возможность регулировать себестоимость более дешёвым зерном, зерном собственного производства", - сказал эксперт.

Карабанов заявил, что продажа казахстанской муки Афганистану остаётся на высоком уровне. Но в этом сезоне цифра на 10 процентов меньше, чем в предыдущем.

"10 процентов - это небольшая разница. В среднем за пять лет мы продали миллион 128 тысяч тонн муки. За 11 месяцев продали миллион 161 тонну. Эта цифра больше средней за пять", - пояснил эксперт.

Желание покупателя купить товар дешевле – это обычная ситуация на рынке, подчеркнул он и добавил, что российская мука, которую может закупать Афганистан, более низкого качества. В этом году могут возникнуть проблемы с её поставкой из-за стоимости.