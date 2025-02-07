В Алматы раскрыта мошенническая схема с элитной недвижимостью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении серии преступлений задержали 21-летнюю жительницу Шымкента. Следователи считают, что она действовала в интернете, размещая объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах Алматы на условиях, которые казались слишком выгодными.

Желающие арендовать жильё охотно откликались на её предложения. Как минимум пятеро из них перевели полную оплату за месяц проживания, не видя квартиру.

Подозреваемая арестована. Её причастность к другим аналогичным случаям проверяется.