Аферу с водительскими удостоверениями разоблачили в Астане

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции района Есиль установлен 30-летний житель Павлодара, предлагавший за денежное вознаграждение получение водительских прав, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился житель столицы, который сообщил, что отдал мошеннику 400 тысяч тенге.

Объявление о получении водительских прав без сдачи экзаменов он нашел в сети интернет. В ходе переписки по WhatsApp, аферист заверил потерпевшего, что сможет ему помочь в получении прав.

После получения денег, он перестал отвечать на сообщения и телефонные звонки. Сотрудниками полиции злоумышленник был установлен, в отношении него проводится расследование.

В полиции напомнили, что порядок и правила изготовления водительских удостоверений размещены на официальном интернет-ресурсе www.gov.kz и выдаются исключительно уполномоченным органом.

Объявления в мессенджерах и социальных сетях от частных лиц об изготовлении водительских прав являются мошенническими. Кроме того, за приобретение поддельных документов также предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РК.

Полиция предупреждает казахстанцев никогда не отправлять денежные средства незнакомым лицам на их электронные счета, электронные кошельки и счета мобильных телефонов.



