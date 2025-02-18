В соцсетях активно распространяется реклама о дивидендах по программе KEGOC. Якобы каждый казахстанец, вложив 70 тысяч тенге, может получить 200 тысяч. В электросетевой компании прокомментировали информацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В пресс-службе АО "KEGOC" заявили, что объявления - дело рук мошенников.

"В сети Интернет наблюдается распространение мошенниками фишинговой рекламы по акциям АО "KEGOC". Данная информация не соответствует действительности, вводит в заблуждение и может быть причиной финансового обмана. АО "KEGOC" просит пользователей не реагировать на данную рекламу, не указывать персональные сведения и конфиденциальную информацию и быть бдительными. Акции АО "KEGOC" размещены только на биржах KASE и AIX, и операции по ним следует проводить через брокеров, лицензированных Национальным банком Казахстана или другим компетентным органом Республики Казахстан", — говорится в официальном сообщении АО "KEGOC".

Информацию прокомментировали в пресс-службе АО "KEGOC".

"В сети Интернет наблюдается распространение мошенниками фишинговой рекламы по акциям АО "KEGOC". Данная информация не соответствует действительности, вводит в заблуждение и может быть причиной финансового обмана.

АО "KEGOC" просит пользователей не реагировать на данную рекламу, не указывать персональные сведения и конфиденциальную информацию и быть бдительными.

Акции АО "KEGOC" размещены только на биржах KASE и AIX, и операции по ним следует проводить через брокеров, лицензированных Национальным банком Казахстана или другим компетентным органом Республики Казахстан", — говорится в официальном сообщении АО "KEGOC".