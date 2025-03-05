Аферисты в мантиях: новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Будьте бдительны - мошенники изобрели новый способ обмана.
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Мошенники изобрели новый способ обмана, выдавая себя за участников судебных разбирательств, передаёт BaigeNews.kz.
Злоумышленники звонят жертвам, утверждая, что те должны подтвердить свое участие в судебном заседании, где якобы они являются ответчиками. Чтобы сделать разговор более правдоподобным, мошенники называют персональные данные и детали настоящих или фальшивых судебных дел.
Для "подтверждения участия" они просят сообщить код из СМС-сообщения, который в случае вашего согласия позволяет им получить доступ к вашим цифровым ресурсам и провести свои преступные действия.
Прежде чем атаковать, преступники тщательно изучают своих жертв, пользуясь информацией из социальных сетей и утекших баз данных.
Важно помнить: никогда не сообщайте коды посторонним людям, особенно если в СМС не указано, что код нужно передать конкретному должностному лицу.
Рекомендуется закрыть доступ к вашим соцсетям для незнакомых людей. Ограничьте видимость ваших публикаций только для тех, кого вы знаете и доверяете.
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