Мошенники изобрели новый способ обмана, выдавая себя за участников судебных разбирательств, передаёт BaigeNews.kz.

Злоумышленники звонят жертвам, утверждая, что те должны подтвердить свое участие в судебном заседании, где якобы они являются ответчиками. Чтобы сделать разговор более правдоподобным, мошенники называют персональные данные и детали настоящих или фальшивых судебных дел.

Для "подтверждения участия" они просят сообщить код из СМС-сообщения, который в случае вашего согласия позволяет им получить доступ к вашим цифровым ресурсам и провести свои преступные действия.

Прежде чем атаковать, преступники тщательно изучают своих жертв, пользуясь информацией из социальных сетей и утекших баз данных.

Важно помнить: никогда не сообщайте коды посторонним людям, особенно если в СМС не указано, что код нужно передать конкретному должностному лицу.

Рекомендуется закрыть доступ к вашим соцсетям для незнакомых людей. Ограничьте видимость ваших публикаций только для тех, кого вы знаете и доверяете.