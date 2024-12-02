Аферисты распространяют фейк о бесплатном проезде в Алматы

В социальных сетях распространяется сообщение о том, что в Алматы якобы можно получить бесплатный проезд в общественном транспорте на несколько месяцев, передаёт BaigeNews.kz.

Злоумышленники утверждают, что в предвверии наступающих праздников ONAY! предлагает приобрести новые транспортные карты с неограниченным числом поездок в Алматы и пригороде на срок 6 месяцев. Это мошенникам нужно, чтобы доверчивые горожане прошли по предлагаемым ссылкам, но делать этого не стоит.

В Транспортном холдинге Алматы сообщили, что такие объявления являются фейковыми. Нельзя проходить по ссылкам и заполнять формы с указанием персональных данных, эти сведения могут потом использоваться в противоправных операциях.

"Уведомляем вас о том, что "Транспортным холдингом города Алматы" не проводится никаких акций по распространению бесплатных транспортных карт, в том числе и по карте "Единая", обещающих преимущества в виде бесплатного проезда в общественном транспорте сроком на 1 год, различных бонусов и скидок в партнерских сетях и прочее! Убедительно просим вас не переходить по таким ссылкам и не предоставлять никаких персональных данных!" - говорится в комментарии оператора транспортных карт "Онай".

Всю достоверную информацию можно получить на официальном сайте onay.kz либо позвонив в call-центр +7 727 397 01 91.

Ранее сообщалось, что новые автобусы вышли на маршруты в Астане.