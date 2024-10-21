Аферисты прикрываются крупной компанией и рассылают казахстанцам опасные письма

Пользователи WhatsApp в Казахстан стали получать письма с информацией о том, что якобы российский маркетплейс Wildberries проводит розыгрыш денежных призов. Это обман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

"Так действуют мошенники. Во всех сообщениях о розыгрыше от Wildberries указывается неизвестный сайт. Не стоит переходить по ссылке. Это может оказаться фишингом — онлайн-мошенники могут похитить ваши персональные данные. В худшем случае у вас могут украсть деньги. О подобных розыгрышах на официальном сайтекомпании Wildberries информации нет", - говорится в сообщении.

В марте 2023 года мошенники уже объявляли о денежных розыгрышах от имени Wildberries. Тогда в компании выступили с официальным заявлением.