В Алматы сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, занималась вымогательством и мошенничеством, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции города, шестеро злоумышленников под угрозой уголовного преследования вынудили местного жителя передать им крупную сумму денег и автомобиль. Общий ущерб превысил 12 миллионов тенге.

Во время обысков у подозреваемых изъяты поддельные служебные удостоверения, фальсифицированные бланки процессуальных документов, элементы полицейской формы, боеприпасы, холодное оружие, печати, а также государственные номерные знаки разных стран.

"Борьба с подобными преступлениями - один из приоритетов нашей работы. Мы незамедлительно отреагировали на заявление потерпевшего, провели целевые мероприятия и задержали всех причастных", - сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Возбуждено уголовное дело. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

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