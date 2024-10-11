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Аферисты "под гипнозом" выманили у казахстанки 14 млн тенге

Сегодня, 18:24
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

Мошенники обманули жительницу Акмолинской области более, чем на 14 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

В отдел полиции Есильского района обратилась 57-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные обманом заставили её оформить кредиты в нескольких банках, а затем перевести деньги на их счет. 

"По показаниям потерпевшей, она знала о подобных фактах мошенничества из средств массовой информации и бесед, проводимых сотрудниками полиции, однако, столкнувшись с мошенниками лично, как “под гипнозом” поверила злоумышленникам.  В ходе разбирательства полицейские выяснили, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился курьером “Казпочты”, сообщив, что для нее поступило письмо от судебного исполнителя и, для того, чтобы его получить, ей необходимо продиктовать ему сообщение, поступившее на ее номер от абонента 1414", ― сообщили полицейские.

Далее женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сказал, что на ее имя оформлены кредиты из-за продиктованного ею ранее сообщения и что теперь она обязана сотрудничать с ним, а в случае отказа она будет признана “сообщницей мошенничества”. 

"Затем к видеозвонку подключилась лжесотрудница банка, которая сообщила, будто в банковское приложение потерпевшей совершена попытка постороннего входа и оформления еще нескольких кредитов. Преступники, не давая жертве мошенничества времени на обдумывание ситуации, используя различные психологические методы, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину в том, что для предотвращения действий мошенников ей необходимо следовать их инструкциям", ― говорится в сообщении.

Поверив преступникам, сельчанка оформила кредиты в пяти банках, а затем через мобильное приложение сама перевела всю сумму на указанный ими номер счета.

"В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование. Личность и местонахождение злоумышленников устанавливаются", ― резюмировали в полиции.

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