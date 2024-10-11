Аферисты "под гипнозом" выманили у казахстанки 14 млн тенге

Мошенники обманули жительницу Акмолинской области более, чем на 14 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Есильского района обратилась 57-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные обманом заставили её оформить кредиты в нескольких банках, а затем перевести деньги на их счет.

"По показаниям потерпевшей, она знала о подобных фактах мошенничества из средств массовой информации и бесед, проводимых сотрудниками полиции, однако, столкнувшись с мошенниками лично, как “под гипнозом” поверила злоумышленникам. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился курьером “Казпочты”, сообщив, что для нее поступило письмо от судебного исполнителя и, для того, чтобы его получить, ей необходимо продиктовать ему сообщение, поступившее на ее номер от абонента 1414", ― сообщили полицейские.

Далее женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сказал, что на ее имя оформлены кредиты из-за продиктованного ею ранее сообщения и что теперь она обязана сотрудничать с ним, а в случае отказа она будет признана “сообщницей мошенничества”.

"Затем к видеозвонку подключилась лжесотрудница банка, которая сообщила, будто в банковское приложение потерпевшей совершена попытка постороннего входа и оформления еще нескольких кредитов. Преступники, не давая жертве мошенничества времени на обдумывание ситуации, используя различные психологические методы, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину в том, что для предотвращения действий мошенников ей необходимо следовать их инструкциям", ― говорится в сообщении.

Поверив преступникам, сельчанка оформила кредиты в пяти банках, а затем через мобильное приложение сама перевела всю сумму на указанный ими номер счета.