Аферисты "под гипнозом" выманили у казахстанки 14 млн тенге
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Мошенники обманули жительницу Акмолинской области более, чем на 14 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции Есильского района обратилась 57-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные обманом заставили её оформить кредиты в нескольких банках, а затем перевести деньги на их счет.
"По показаниям потерпевшей, она знала о подобных фактах мошенничества из средств массовой информации и бесед, проводимых сотрудниками полиции, однако, столкнувшись с мошенниками лично, как “под гипнозом” поверила злоумышленникам. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился курьером “Казпочты”, сообщив, что для нее поступило письмо от судебного исполнителя и, для того, чтобы его получить, ей необходимо продиктовать ему сообщение, поступившее на ее номер от абонента 1414", ― сообщили полицейские.
Далее женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сказал, что на ее имя оформлены кредиты из-за продиктованного ею ранее сообщения и что теперь она обязана сотрудничать с ним, а в случае отказа она будет признана “сообщницей мошенничества”.
"Затем к видеозвонку подключилась лжесотрудница банка, которая сообщила, будто в банковское приложение потерпевшей совершена попытка постороннего входа и оформления еще нескольких кредитов. Преступники, не давая жертве мошенничества времени на обдумывание ситуации, используя различные психологические методы, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину в том, что для предотвращения действий мошенников ей необходимо следовать их инструкциям", ― говорится в сообщении.
Поверив преступникам, сельчанка оформила кредиты в пяти банках, а затем через мобильное приложение сама перевела всю сумму на указанный ими номер счета.
"В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование. Личность и местонахождение злоумышленников устанавливаются", ― резюмировали в полиции.
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