Аферисты обвинили школу Экибастуза в госизмене и пригрозили учителям уголовкой

В ведомстве заявили, что письмо – фейк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Извещение якобы от председателя Комитета национальной безопасности получила экибастузская средняя общеобразовательная школа №10. На документе были символы ведомства и печать.

В письме заявили, что комитет проводит внеплановую проверку школы. Поводом якобы стала утечка информации из архива учреждения, также авторы извещения указали на влияние иностранных спецслужб на сотрудников учебного заведения.

"На основании выявленных нарушений и очередного влияния иностранных спецслужб было возбуждено уголовное дело <…> и ведётся закрытое расследование в отношении должностных лиц, которые могут иметь или имеют отношение к этим правонарушениям", – говорится в письме.

Авторы пригрозили, что учителей могут наказать по статье 175 Уголовного кодекса – "Государственная измена".

В Комитете национальной безопасности РК заявили, что мошенники стали чаще рассылать казахстанцам сообщения от имени руководителей силовых структур. Аферисты создают документы с символикой КНБ – служебные удостоверения, фирменные бланки писем и приказов. Казахстанцам сообщают, что на них оформили кредит, их данные используют преступники, и угрожают привлечь к уголовной ответственности.