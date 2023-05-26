Аферист продал несуществующий сахар жителям Кокшетау почти на 8 млн тенге

Фото: polisia.kz

В Кокшетау на фоне сезонного летнего спроса на сладкий песок появились сахарные аферы. Так, в Кокшетау жертвами мошенника стали сразу семь человек, которые отдали за несуществующий товар почти восемь миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все они попались на предложения мужчины отдать сахар "по дешевке", всего за 7 000 тенге за мешок, то есть по 280 тенге за килограмм.

Первое заявление поступило в дежурную часть управление полиции города Кокшетау в марте. Пострадавшая заявила, что малознакомый мужчина под предлогом продажи сахара выманил у неё семь миллионов тенге. Аналогичные заявления поступили ещё от шести местных жителей. Общий ущерб составил 7,7 миллиона тенге.