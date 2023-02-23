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  • Аферист обманул фермеров более чем на пять миллионов тенге в Карагандинской области
pixabay.com Сегодня, 18:26
169
Сегодня, 18:26
169
Фото: pixabay.com

Аферист обманул фермеров более чем на пять миллионов тенге в Карагандинской области

Житель Астаны обманывал фермеров в Карагандинской области. Подробности афёры на пять миллионов тенге сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

32-летний мужчина якобы занимался закупом лошадей. Он приехал в Шетский район, познакомился с местными жителем, готовым продать животное. Сославшись на отсутствие наличности, покупатель пообещал расплатиться в ближайшее время, а сам исчез, прихватив трёх жеребят-однолеток.

Сумму ущерба потерпевший оценил в 630 тысяч тенге.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Он дал признательные показания.

В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК - “Мошенничество” полицейские установили причастность подозреваемого к трём аналогичным преступлениям, совершенным на территории района.

Злоумышленник прибрал к рукам десять лошадей. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов тенге.

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#криминал #Карагандинская область #лошадь
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:26
169
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