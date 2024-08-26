Аферист обманул астанчан на 20 млн тенге

В столичную полицию обратились жители города, сообщив о том, что их обманул некий мужчина, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Злоумышленник придумал оригинальный план заработка. Войдя в доверия общества, он предлагал свои услуги - на очень выгодных условиях приобрести квартиры, заявив им, что он является работником жилищного фонда. Большинство жителей столицы, не имея собственного жилья и проживая в арендуемой квартире, соглашались на предложения мошенника. Сумма общего ущерба составляет около 20 млн тенге.

Сотрудниками отдела криминальной полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний гражданин. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам.