Аферист обещал устроить абитуриентов в вуз за 1,5 миллиона тенге в Астане
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В Астане задержали мошенника , который обманывал абитуриентов, обещая устроить их в вуз несмотря на низкие баллы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации столичных поицейских, к ним с заявлением обратился астанчанин. Парень сообщил, что стал жертвой мошенника. Тот говорил, что имеет определённые связи и обещал устроить абитуриента в вуз, несмотря на его низкие балы. За это молодой человек должен был передать ему 1,5 миллиона тенге. В качестве предоплаты взял с парня 600 тысяч тенге и пропал, перестав выходить на связь.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность 28-летнего мужчины.
Выяснилось, что он причастен ещё к одному аналогичному факту мошенничества. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных противоправных действий на территории столицы.
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