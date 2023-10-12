Аферист обещал устроить абитуриентов в вуз за 1,5 миллиона тенге в Астане

В Астане задержали мошенника , который обманывал абитуриентов, обещая устроить их в вуз несмотря на низкие баллы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По информации столичных поицейских, к ним с заявлением обратился астанчанин. Парень сообщил, что стал жертвой мошенника. Тот говорил, что имеет определённые связи и обещал устроить абитуриента в вуз, несмотря на его низкие балы. За это молодой человек должен был передать ему 1,5 миллиона тенге. В качестве предоплаты взял с парня 600 тысяч тенге и пропал, перестав выходить на связь.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность 28-летнего мужчины.

Выяснилось, что он причастен ещё к одному аналогичному факту мошенничества. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных противоправных действий на территории столицы.