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Аферист обещал поставить транспорт на казахстанский учёт за 2,5 млн тенге в Алматинской области

14 Августа, 21:32
АВТОР
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baigenews.kz 14 Августа, 21:32
14 Августа, 21:32
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники полиции Талгарского района задержали подозреваемого, который обманным путём завладел 2,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

11 июля в полицию обратился житель Алматы, сообщив о малознакомом мужчине, который за определённую сумму пообещал поставить на казахстанский учёт транспортное средство, завезенное из-за границы.

После получения денег злоумышленник не выполнил обещанное.

На основании заявления потерпевшего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 42-летний житель мегаполиса. Мужчина задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Проводится проверка его причастности к другим аналогичным преступлениям. 

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