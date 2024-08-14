Аферист обещал поставить транспорт на казахстанский учёт за 2,5 млн тенге в Алматинской области

Сотрудники полиции Талгарского района задержали подозреваемого, который обманным путём завладел 2,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

11 июля в полицию обратился житель Алматы, сообщив о малознакомом мужчине, который за определённую сумму пообещал поставить на казахстанский учёт транспортное средство, завезенное из-за границы.

После получения денег злоумышленник не выполнил обещанное.

На основании заявления потерпевшего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 42-летний житель мегаполиса. Мужчина задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Проводится проверка его причастности к другим аналогичным преступлениям.