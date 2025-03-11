В социальных сетях, в частности в Instagram, появилась реклама, обещающая возврат средств, украденных лжеброкерами и криптомошенниками, передаёт BaigeNews.kz. Киберпреступники утверждают, что пострадавшие получат свои деньги обратно всего за 72 часа, при этом используют фото председателя Высшей аудиторской палаты РК Алихана Смаилова, пытаясь создать видимость официальности и доверия.

Аналитики портала Stopfake.kz сообщают, что в реальности это – классическая схема мошенников. Они обещают поддержку государственных структур, таких как Комитет национальной безопасности РК, и используют фотографии известных людей для повышения доверия. Однако на официальном сайте Высшей аудиторской палаты РК нет информации о каких-либо программах, связанных с возвратом средств.

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