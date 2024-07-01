Афера с талонами на ГСМ выявлена в филиале "Казпочты" в Кокшетау

Афера с талонами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) выявлена в филиале АО "Казпочта" в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

Согласно материалам суда, неоднократно судимый, поменяв фамилию, взял справку с ЦОНа, и несмотря на непогашенную судимость, устроился в квазигосударственное предприятие на должность начальника автотранспортного центра филиала АО "Казпочта" в Кокшетау.

Подозреваемый торговал талонами на ГСМ, брал деньги у граждан, обещая им списанные служебные авто по низкой цене.

На суде обвиняемый Ш. вину признал частично, и заявил, что реализация ГСМ, как и попытка сбыть авто, происходила с ведома руководства.

"Признать Ш. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 190 часть 3 пункт 1,4 УК, и назначить наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", – говорится в приговоре суда Кокшетау.

В связи с выявленными фактами бездействия, халатности администрации "Казпочты", способствовавшем совершению уголовного правонарушения, суд направил частное постановление прокурору Кокшетау провести проверку в отношении первого руководителя.