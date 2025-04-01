Аферист из Туркестанской области пообещал знакомому работу в Египте, но вместо этого обогатился за счет доверчивых людей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Мактааральского районного отдела полиции задержали 30-летнего местного жителя, который оказался подозреваемым в мошенничестве.

Мужчина, завоевав доверие, пообещал своему знакомому трудоустройство в солнечном Египте. Однако, после того как тот передал ему около 100 тысяч тенге, аферист исчез, прервав все связи. Но это был только первый случай из серии мошенничеств, в которых он был замешан. В ходе расследования выяснилось, что общий ущерб, причиненный его действиями, составил более 1 миллиона тенге, а полученные деньги он потратил на личные нужды.

Стражи порядка установили, что подозреваемый также был причастен к еще семи подобным преступлениям. Уголовное дело в отношении мошенника передано в суд, и теперь он понесет заслуженное наказание.

Ранее мы сообщали, что новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане. Напомним, в Казахстане активизировались религиозные аферисты.