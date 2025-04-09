Афера на миллионы: экс-замдиректора Минсельхоза подозревается в хищении миллионов
Экс-чиновник незаконно привлек аффилированную компанию к выполнению ремонта служебного транспорта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя директора Департамента Министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz. Подозреваемый стал фигурантом расследования по обвинению в тяжком коррупционном преступлении.
По версии Агентства по противодействию коррупции, экс-чиновник незаконно привлек аффилированную компанию к выполнению ремонта служебного транспорта, через которую он обналичил и похитил бюджетные средства. Сумма ущерба, причиненного государству, превышает 3 миллиона тенге.
Агентство продолжает работу по пресечению коррупции в государственных структурах, что соответствует поручению Главы государства о необходимости обеспечения законности и порядка в обществе. Расследование данного дела находится на контроле, и все обстоятельства преступления тщательно изучаются.
Ранее мы сообщали, что Антикор выявил новые факты коррупции в сфере образования Актюбинской области. В антикоррупционной службе сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Его подозревают в получении взяток от директоров школ за помощь в прохождении аттестации.
Самое читаемое
- В МИРЕ: Китай готовит ответ на пошлины, Япония ищет мир с Россией, Минюст РФ предлагает службу без гражданства
- "Франция могла бы вдохновиться казахстанской моделью" – посол дружбы АНК Молгожата Туар
- 24 села остались без транспортного сообщения в Акмолинской области из-за паводка
- Дженнифер Лопес едет в Астану: В правительстве рассказали о ее концерте
- Тело подростка нашли у ЖК в Алматы