В Астане продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя директора Департамента Министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz. Подозреваемый стал фигурантом расследования по обвинению в тяжком коррупционном преступлении.

По версии Агентства по противодействию коррупции, экс-чиновник незаконно привлек аффилированную компанию к выполнению ремонта служебного транспорта, через которую он обналичил и похитил бюджетные средства. Сумма ущерба, причиненного государству, превышает 3 миллиона тенге.

Агентство продолжает работу по пресечению коррупции в государственных структурах, что соответствует поручению Главы государства о необходимости обеспечения законности и порядка в обществе. Расследование данного дела находится на контроле, и все обстоятельства преступления тщательно изучаются.

Ранее мы сообщали, что Антикор выявил новые факты коррупции в сфере образования Актюбинской области. В антикоррупционной службе сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Его подозревают в получении взяток от директоров школ за помощь в прохождении аттестации.