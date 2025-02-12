Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Астаны при содействии прокуратуры ликвидирована схема хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих одной их крупных торговых сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Группа лиц в сговоре с бывшими работниками торговой сети, используя допуск к электронной системе продаж, в течение двух лет похитила товар на общую сумму более 450 млн тенге. Технику, полученную криминальным путем, они реализовывали в разных городах страны.