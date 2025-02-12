  • 12 Февраля, 09:39
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Афера на миллион: в Астане раскрыта масштабная схема кражи товаров

Проводится досудебное расследование.

Сегодня, 08:43
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Афера на миллион: в Астане раскрыта масштабная схема кражи товаров Сегодня, 08:43
Сегодня, 08:43
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Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Астаны при содействии прокуратуры ликвидирована схема хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих одной их крупных торговых сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Группа лиц в сговоре с бывшими работниками торговой сети, используя допуск к электронной системе продаж, в течение двух лет похитила товар на общую сумму более 450 млн тенге. Технику, полученную криминальным путем, они реализовывали в разных городах страны.

"Проведено свыше 20 обысковых мероприятий, изъято более 120 единиц различной техники, в том числе десятки сотовых телефонов известных производителей, крупная сумма денег, травматические пистолеты и патроны различного калибра. Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.


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