Полицейские предупреждают граждан о мошенничестве с несуществующими посылками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На такую уловку попал житель Степногорска, который оформил для аферистов кредит в размере 4 000 000 тенге.

По словам полицейских, следует быть осторожными при поступлении любых звонков от неизвестных лиц, особенно если они предлагают продиктовать код из sms или пройти по ссылке.

Несмотря на постоянные предупреждения, граждане теряют бдительность, и как правило, теряют собственные сбережения.

Одной из распространенных схем является схема с поступлением посылок. По словам одного из потерпевших от такого вида аферы, к нему на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился работником службы доставки и сообщил, что пришла посылка, а чтобы получить ее - необходимо продиктовать код из sms.

Не подозревая об обмане, акмолинец сообщил четыре цифры и сразу же стал мишенью для мошенников. Впоследствии к нему на телефон стали поступать аудио и видеозвонки от аферистов, а один из мошенников был в форменном обмундировании, в звании капитана.

В результате мошеннических действий потерпевший оформил онлайн-кредит в размере 4 000 000 тенге и перевел все деньги на счета дропперов.

Полицейские акмолинского региона продолжают профилактическую работу по повышению правовой грамотности населения и предупреждению интернет-мошенничества. Ежедневно сотрудники полиции выступают с видеообращениями, встречаются с трудовыми коллективами, распространяют информацию в социальных сетях.

Несмотря на все усилия, факты мошеннических действий в отношении акмолинцев в полицейских сводках регистрируются практически ежедневно.

Правоохранители убедительно просят граждан не доверять посторонним лицам, особенно, если они действуют по уже довольно известным схемам.



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