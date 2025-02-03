По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту Бишкека задержана 26-летняя девушка, находившаяся в розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Летом 2023 года она в группе лиц путем обмана совершила хищение денежных средств клиентов одного из банков через банковское приложение. Ущерб составил более 237 миллионов тенге.