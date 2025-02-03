Афера на 237 млн тенге: мошенницу задержали в Бишкеке
Девушка совершила хищение через банковское приложение.
Сегодня, 15:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
70
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту Бишкека задержана 26-летняя девушка, находившаяся в розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Летом 2023 года она в группе лиц путем обмана совершила хищение денежных средств клиентов одного из банков через банковское приложение. Ущерб составил более 237 миллионов тенге.