  • 3 Февраля, 15:45
  • BAIGENEWS

Афера на 237 млн тенге: мошенницу задержали в Бишкеке

Девушка совершила хищение через банковское приложение.

Сегодня, 15:17
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Афера на 237 млн тенге: мошенницу задержали в Бишкеке Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту Бишкека задержана 26-летняя девушка, находившаяся в розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Летом 2023 года она в группе лиц путем обмана совершила хищение денежных средств клиентов одного из банков через банковское приложение. Ущерб составил более 237 миллионов тенге.

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