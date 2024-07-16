АЭС в Казахстане: условия признания референдума состоявшимся назвали в Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве назвал условия, при которых референдум по строительству АЭС в Казахстане может быть признан состоявшимся, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы всех призываем выразить свою гражданскую позицию и принять участие в референдуме. Для того, чтобы референдум эффективно состоялся, необходимо чтобы 50 процентов граждан приняли участие, и из них как минимум 50 процентов поддержали развитие атомной энергетики, атомной индустрии в РК. Со своей стороны я могу дать личные гарантии, что процесс будет абсолютно прозрачный, эффективный и транспарентный". - сказал Алмасадам Саткалиев.

По его словам, при вынесении решения будет принято во внимание мнение граждан Казахстана.

Ранее глава Минэнерго назвал перспективы Казахстана по развитию атомной индустрии и поделился реакцией казахстанцев на возможность строительства АЭС.