АЭС в Казахстане: условия признания референдума состоявшимся назвали в Минэнерго
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве назвал условия, при которых референдум по строительству АЭС в Казахстане может быть признан состоявшимся, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы всех призываем выразить свою гражданскую позицию и принять участие в референдуме. Для того, чтобы референдум эффективно состоялся, необходимо чтобы 50 процентов граждан приняли участие, и из них как минимум 50 процентов поддержали развитие атомной энергетики, атомной индустрии в РК. Со своей стороны я могу дать личные гарантии, что процесс будет абсолютно прозрачный, эффективный и транспарентный". - сказал Алмасадам Саткалиев.
По его словам, при вынесении решения будет принято во внимание мнение граждан Казахстана.
Ранее глава Минэнерго назвал перспективы Казахстана по развитию атомной индустрии и поделился реакцией казахстанцев на возможность строительства АЭС.
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