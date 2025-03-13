Казахстан готовится к строительству первой атомной электростанции. Проект обещает не только обеспечить страну стабильной электроэнергией, но и создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и ускорить развитие инфраструктуры. Однако у общества остаются вопросы: кто будет строить АЭС, как решаются вопросы безопасности, и что будет с возобновляемыми источниками энергии?

В новом выпуске программы "Важная тема – LIVE" разбираемся, какие шаги уже предприняты и что ждет энергетику Казахстана в ближайшие годы. В гостях у Baigenews.kz – заместитель генерального директора "Казахстанской атомной электрической станции" Ринат Окасов.