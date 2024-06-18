АЭС обеспечит энергетическую независимость Казахстана как минимум на сто лет - учёные

В Таразе прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции в Казахстане. Будет ли в стране построена АЭС? Каково её влияние на экономику и окружающую среду? Эти и другие вопросы обсудили эксперты отрасли ходе встречи с жителями Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

На обсуждение приглашали членов областного и городского общественного совета, Совета ветеранов, руководителей филиалов политических партий, депутатов маслихатов, представителей неправительственных организаций и СМИ, руководителей этнокультурных объединений, активную молодёжь, учёных и студентов региональных вузов, специалистов энергетической отрасли.

Представители министерства энергетики, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", Национального ядерного центра и Института ядерной физики рассказали о преимуществах строительства АЭС, безопасности современных атомных станций, принципах работы и уровне воздействия АЭС на окружающую среду и здоровье человека.

Эксперты атомной отрасли продемонстрировали данные о состоянии мировой атомной энергетики и планах Казахстана по снижению энергодефицита за счёт современных безопасных атомных технологий.

Атомная электростанция - это источник производства электрической энергии. Энергобезопасность страны - залог устойчивого развития экономики государства, а также обеспечения качественной жизнедеятельности населения. Необходимость строительства АЭС в Казахстане обсуждается энергетиками на протяжении уже нескольких лет.

"Необходимость ввода новых энергомощностей в Казахстане становится всё более острой, особенно учитывая ежегодный рост потребления электрической энергии до 3% в год, а также износ генерирующего оборудования на существующих станциях. Курс правительства Казахстана на переход к безуглеродной энергетике, а также наличие в стране сырьевой и производственной базы создает все предпосылки для развития атомно-энергетической отрасли в стране", – отметила замдиректора департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Гульмира Мурсалова.

Атомные электростанции считаются источником "зелёной" энергии. По оценке специалистов, ежегодно работа АЭС мощностью 1 000 МВт снижает выбросы парниковых газов на 4 млн тонн. Кроме того, есть мнение, что атомная энергетика способствует развитию науки и образования, а также обеспечивает рабочие места в смежных отраслях.

"Развитие атомной энергетики является долгосрочной задачей, решение которой обеспечит энергетическую независимость и безопасность Казахстана как минимум на сто лет вперёд – именно такие сроки службы сегодня рассматриваются для АЭС. Также важно обеспечить переход энергетики на безуглеродную генерацию, если мы хотим поддержать зелёную трансформацию экономики страны, устойчивое её развитие в условиях повышенного внимания мирового сообщества к вопросам климата. Многим сейчас понятно, что без атомной энергетики решить все эти задачи практически невозможно", – сказал ведущий инженер ТОО "Атомные электрические станции" Асуан Сиябеков.

На вопросы, касающиеся подготовки специалистов для АЭС и кадрового потенциала в данной сфере, ответил генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев. По его словам, на сегодня в атомной отрасли Казахстана занято более 20 тысяч человек, в том числе 15 тысяч человек основного производственного персонала. Также большое число специалистов работает в Национальном ядерном центре и Институте ядерной физики, где уже десятки лет выполняются работы мирового уровня в области обеспечения безопасности ядерных энергетических установок. Результаты этих работ учитываются в ряде инновационных проектов АЭС в Японии, Франции и других странах, с которыми сотрудничают наши учёные-ядерщики.

"На фоне обсуждения, а также различных дискуссий о строительстве АЭС в Казахстане важно отметить колоссальный опыт нашей страны по использованию атомной энергии в мирных целях, в частности, это Институт ядерной физики, на базе которого вот уже на протяжении 57 лет успешно функционирует ВВР-К (водо-водяной реактор Казахстанский) это единственный стационарный, многоцелевой исследовательский реактор в Республике Казахстан, который является прототипом рассматриваемых реакторов для строительства АЭС в Казахстане. На базе института осуществляется подготовка кадров для атомной отрасли", - добавил Сахиев.

В ходе встречи жители области активно делились своим мнением по вопросам строительства АЭС и развития в стране атомной энергетики в целом, а также задавали вопросы специалистам.